Blizzard выпустила историю разработки Кел’Тузада перед релизом в HotS

Издатель Blizzard Entertainment выложил на официальном youtube-канале Heroes of the Storm видео, в котором рассказала историю верховного лича Кел’Тузада, персонажа вселенной WarCraft. Разработчики показали в видео, как происходит разработка персонажей, и пообщались с геймдизайнерами компании.

Герой появится в игре с выпуском следующего обновления.

Heroes of the Storm — это популярная MOBA-игра, выпущенная компанией Blizzard в 2015 году. Игра собрала персонажей из разных вселенных Blizzard, каждый из которых обладает уникальным набором навыков.