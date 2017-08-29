Алексей «Sharkz» Таранда стал тренером Gambit Esports по LoL

Бывший тренер состава Vega Squadron по League of Legends Алексей «Sharkz» Таранда перешёл в организацию Gambit Esports. Об этом сообщается на официальном сайте команды. В текущем составе он займёт позицию стратегического тренера.



«Последние две недели Sharkz проходил испытательный срок, помогая команде вести подготовку к плей-офф летнего сезона Континентальной лиги. Коллектив и руководство организации остались довольны его вкладом в тренировочный процесс, поэтому Gambit продолжит работу с Алексеем», — говорится в официальном заявлении организации.



В начале 2017 года Sharkz являлся помощником главного тренера в организации G2 Esports. В мае он перешёл на позицию главного тренера в Vega Squadron. За время его тренерства Vega заняла 5-е место в LCL Summer Split, а также завоевала серебро на Rift Rivals — Green.