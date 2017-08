Бразильская киберспортивная организация SG e-sports распустила состав по Dota 2. Клуб объявил о своём решении на странице в «Фейсбуке».

Однако менеджмент не намерен закрывать направление. Вскоре организация обещает представить новый состав.

Команду покинули Уильям «hFn» Медейрос, Адриано «4dr» Мачадо, Отавио «Tavo» Габриэль и Данило «KINGRD» Насименто. 1 августа из SG e-sports ушёл капитан — Эмильяно «c4t» Ито.

Вместе пятёрка смогла забраться на 5-8-е места The Kiev Major, дойти до финалов The Final Match Season 1 и южноамериканской квалификации на The International 7.

