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Аливи «w33» Омар собрал команду по Dota 2 на предстоящий сезон

30 августа 2017, среда. 09:32 Киберспорт

Бывший игрок Planet Odd по Dota 2 Аливи «w33» Омар собрал новый коллектив на предстоящий игровой сезон по Dota 2. Помимо самого игрока, в новый коллектив вошли Энзо «Timado» Джианоли, Антонио «canceL^^» Михай, Мауриц «Khezu» Гутман и Мартин «Saksa» Саздов. Об этом w33 сообщил в личном «твиттере».

До объединения в новом коллективе Timado выступал в составе Infamous, canceL играл за организацию compLexity, Khezu после неудачного выступления на The International 2017 покинул состав Team Secret, а w33 вместе с Saksa играли в составе Planet Odd. Название нового коллектива пока не раскрывается.

Состав команды:

— Аливи «w33» Омар,
— Энзо «Timado» Джианоли,
— Антонио «canceL^^» Михай,
— Мауриц «Khezu» Гутман,
— Мартин «Saksa» Саздов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
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