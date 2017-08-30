Аливи «w33» Омар собрал команду по Dota 2 на предстоящий сезон

Бывший игрок Planet Odd по Dota 2 Аливи «w33» Омар собрал новый коллектив на предстоящий игровой сезон по Dota 2. Помимо самого игрока, в новый коллектив вошли Энзо «Timado» Джианоли, Антонио «canceL^^» Михай, Мауриц «Khezu» Гутман и Мартин «Saksa» Саздов. Об этом w33 сообщил в личном «твиттере».

До объединения в новом коллективе Timado выступал в составе Infamous, canceL играл за организацию compLexity, Khezu после неудачного выступления на The International 2017 покинул состав Team Secret, а w33 вместе с Saksa играли в составе Planet Odd. Название нового коллектива пока не раскрывается.



Состав команды:



— Аливи «w33» Омар,

— Энзо «Timado» Джианоли,

— Антонио «canceL^^» Михай,

— Мауриц «Khezu» Гутман,

— Мартин «Saksa» Саздов.