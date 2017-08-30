Ренато «Kingteka» Гарсия покинул состав Infamous по Dota 2

Игрок команды Infamous по Dota 2 Ренато «Kingteka» Гарсия покинул состав коллектива. Об этом Kingteka сообщил на личной странице в социальной сети «Фейсбук». Причины ухода игрок не назвал, однако подчеркнул, что в ближайшее время сообщит состав своего будущего коллектива.



Kingteka провёл в составе перуанской команды около трёх месяцев. В составе организации он занял 7-8-е место на Galaxy Battles и The Final Match Season 1, а также пробился в плей-офф The International 2017, где расположился на 13-16-й строке соревнований. Ранее команду покинул Энзо «Timado» Джианоли, который перешёл в микс, собранный Аливи «w33» Омаром.



Состав Infamous по Dota 2:



— Бенджамин Benjaz Ланао

— Фарих «Matthew» Пуэнте

— Кристиан «Accel» Круз.