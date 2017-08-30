Лай «Ahjit» Джей и Адам «343» Шах стали игроками Fire Dragoon E-Sports по Do

Организация Fire Dragoon E-Sports укомплектовала состав по Dota 2 — команду пополнили Лай «Ahjit» Джей и Адам «343» Шах. Об этом 343 написал в сервисе «Твитлонгер». Адам займёт позицию на сложной линии, а Ahjit отправится на привычную позицию «керри».



Ahjit ранее выступал в составе команды Fnatic. За время пребывания в коллективе ему удалось занять 3-4-е места на турнире ZOTAC Cup Masters и 17-18-е места на The International 2017. Адам «343» Шах в течение последних двух месяцев являлся тренером коллектива compLexity.



Состав Fire Dragoon E-Sports по Dota 2:



— Хью «AlaCrity» Тэк Юн

— Адам «343» Хуссейн

— Лай «Ahjit» Джей

— Лян «yaNG» Ин Ян

— Джиан Же «BrayaNt» Панг.