Доминик «Black^» Рейтмайер будет выступать за второй состав Digital Chaos

Digital Chaos откроет второй состав по Dota 2. Информация об этом появилась в группе Last Hit в «Фейсбуке».

В составе команды будут выступать Доминик «Black^» Рейтмайер, Уильям «hFn» Медейрос, Данило «KINGRD» Насименто, Ренато «Kingteka» Гарсиа, а также Фарих «Matthew» Пуэнте.

Прошлый сезон Black^ провёл, выступая за Team Faceless. Вместе с ней он занял третье место на Dota Pit League Season 5 и 5-8-ю строчку на The Kiev Major 2017. hFn и KINGRD играли в SG e-sports и дошли до четвертьфинала The Kiev Major 2017. Kingteka и Matthew выступали за перуанский клуб Infamous, который смог пробиться на The Internaitonal 2017 через отборочные для Южной Америки.