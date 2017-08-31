Biver и iLTW присоединились к составу Team Spirit по Dota 2

Игорь «iLTW» Филатов и Мальте «Biver» Винтер присоединились к составу Team Spirit по Dota 2. В команде они заменили Станислава «Bzz» Глушана и Ивана «Vanskor» Скорохода.

«Мы осознаём риски, которым подвергаем себя, беря одного иноязычного игрока. Однако профессионализм Мальте и его компетенция на своей позиции позволяют закрыть на них глаза. Две недели назад мы заехали на бессрочный буткемп в полном составе, и такой плодотворной атмосферы на сборах любого из наших составов я ещё не видел. Надеюсь, это принесёт свои плоды, и в этом сезоне мы сможем приятно порадовать своих фанатов и инвесторов», — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Никита Чукалин.

Прошлой командой Мальте «Biver» Винтера была Natus Vincere, вместе с которой он занял 9-10-е места на EPICENTER 2017 и 5-6-е на DOTA Summit 7. Игорь «iLTW» Филатов выступал за M19, с ней он занял 4-е место на квалификации к The International 2017.