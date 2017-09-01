Владислав «aMiracle» Щербина: люди в составе не совсем подходили друг другу

Бывший игрок состава Natus Vincere по League of Legends Владислав «aMiracle» Щербина рассказал о причинах неудачного выступления команды в летнем сезоне LCL.

«Мне кажется, что по характеру люди, которые собраны в составе, не совсем подходят друг другу. Плюс к тому проблемы, которые возникают в ходе сезона, не до конца решаются, что мешает игрокам спокойно играть. Поэтому нам не удавалось находить свой плейстайл и им выигрывать», — рассказал aMiracle.

По итогам летнего сезона LCL Natus Vincere заняла восьмое место в турнирной таблице. Команда обыграла Tricksters в Турнире продвижения и сохранила за собой слот в высшей лиге СНГ. 31 августа организация объявила о роспуске состава.