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Сюй «Hym» Чжи стал игроком EHOME по Dota 2

2 сентября 2017, суббота. 10:41 Киберспорт

Киберспортивная организация EHOME анонсировала состав коллектива по Dota 2. Менеджмент команды заменил одного игрока: в обновлённый коллектив вошёл Сюй «Hym» Чжи, который займёт место Лю «Garder» Синьчжоу. Об этом организация сообщила в «Твиттере».

Hym ранее выступал за команду Vici Gaming. Среди достижений игрока в составе VG можно отметить 7-8-е место на Mars Dota 2 League 2017, 5-6-е место на Galaxy Battles и 3-4-е место на Dota 2 Professional League Season 3 Top.

Состав EHOME по Dota 2:

— Сюй «Hym» Чжи
— Ван «old chicken» Чжиюн
— Чжан «Faith_bian» Жуйда
— Чжан «y» Липин
— Чень «Cty» Тянью

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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