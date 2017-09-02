Сюй «Hym» Чжи стал игроком EHOME по Dota 2

Киберспортивная организация EHOME анонсировала состав коллектива по Dota 2. Менеджмент команды заменил одного игрока: в обновлённый коллектив вошёл Сюй «Hym» Чжи, который займёт место Лю «Garder» Синьчжоу. Об этом организация сообщила в «Твиттере».

Hym ранее выступал за команду Vici Gaming. Среди достижений игрока в составе VG можно отметить 7-8-е место на Mars Dota 2 League 2017, 5-6-е место на Galaxy Battles и 3-4-е место на Dota 2 Professional League Season 3 Top.



Состав EHOME по Dota 2:



— Сюй «Hym» Чжи

— Ван «old chicken» Чжиюн

— Чжан «Faith_bian» Жуйда

— Чжан «y» Липин

— Чень «Cty» Тянью