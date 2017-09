Два состава Digital Chaos получили инвайт на King’s Cup: America по Dota 2

Киберспортивная организация Beyond The Summit анонсировала турнир по Dota 2 среди североамериканских и южноамериканских команд — King’s Cup: America. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, которые разыграют между собой слот на турнире The Summit 8. О призовых деньгах пока ничего не сообщается.



В настоящее время организаторы выдали шесть прямых инвайтов. Среди приглашенных коллективов — Digital Chaos, DC.SA, compLexity, isGG, Infamous и Team Leviathan. Ещё одна команда получит прямое приглашение, а последний участник будет определён при помощи открытых квалификаций.



Соревнования пройдут в два этапа. Групповая стадия пройдёт в круговом формате (каждый с каждым) best-of-two (две карты), где определятся четыре участника плей-офф. Полуфиналы пройдут в формате best-of-three (до двух побед), а финал best-of-five (до трёх побед).



Плей-офф King’s Cup: America пройдёт с 19 по 20 сентября. Победитель турнира получит место на The Summit 8.