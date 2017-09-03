Даниил «Zeus» Тесленко: мы проиграли из-за нашей игры

После поражения на турнире DreamHack Malmo 2017 по Counter-Strike: Global Offensive игрок команды Natus Vincere Даниил «Zeus» Тесленко выразил мнение об организации соревнований. Игрок был недоволен качеством предоставленных компьютеров и сообщил, что игроки будут создавать ассоциацию, чтобы избежать подобных неудобств.



«Мы проиграли по разным причинам. В первую очередь из-за нашей игры. Большой респект Ninjas in Pyjamas. Такому коллективу не стыдно проиграть.



Тем не менее я хочу поговорить о другом. Я был разочарован компьютерами, которые были на турнире. Вчера игрок команды Astralis пришёл и сказал, что игроки будут создавать ассоциацию, и пока организаторы не будут выполнять условия игроков, то команды не будут участвовать в их мероприятиях. Я надеюсь, что это случится в ближайшее время.



Мой друг Марк «Nix0n» работает в DreamHack, и я знаю его много лет. Мне не хочется говорить ничего плохого в сторону DreamHack, но предоставлять игрокам компьютеры, на которых FPS падает до 100 на Nuke, это непрофессионально», — высказался Zeus.



Natus Vincere заняла пятое-восьмое место на турнире, уступив в четвертьфинале коллективу Ninjas in Pyjamas со счётом 1:2.