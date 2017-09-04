Double Dimension прошла открытые квалификации на SL i-League Invitational 3

Double Dimension прошла открытые квалификации в СНГ на SL i-League Invitational 3 по Dota 2. В Юго-Восточной Азии победителем отборочного этапа стал состав BoomID из Индонезии, в Южной Америке — бразильцы Fúria Jovem и перуанцы Luccini. Теперь командам предстоит сыграть в закрытых региональных отборочных.



Открытые отборочные на SL i-League Invitational 3 для команд из Северной Америки, Европы и Китая состоятся 9-10 сентября.



Основной этап майнор-турнира SL i-League Invitational 3 пройдёт с 12 по 15 октября в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. На соревнованиях сыграют восемь команд, шесть из которых определятся по итогам квалификаций. Ещё два участника получат прямые приглашения.