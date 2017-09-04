Бен Броуд: мы рассматриваем варианты по изменению класса «друид»

Старший дизайнер Hearthstone Бен Броуд объявил о возможных изменениях класса «друид».

«Спасибо всем за отзывы о друиде. Мы рассмотрим варианты по его изменению и собираемся поделиться подробностями в течение недели», — написал Броуд в Twitter.

Дополнение «Рыцари Ледяного Трона» поступило в продажу 11 августа. Оно привнесло изменения во все игровые классы. Со временем пользователи массово начали жаловаться на друида. Статистика показала, что он чаще других встречается в рейтинговых матчах. На европейских отборочных Hearthstone Championship Tour друид стал одним из самых часто блокируемых классов.

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