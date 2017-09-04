Роман Дворянкин: мы ещё не получили от Valve внятной информации о системе очков

Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro, в интервью Cybersport рассказал, каким образом команда по Dota 2 будет планировать расписание турниров в следующем сезоне.



«Главная проблема заключается в том, что мы пока не получили от Valve официальной информации, сколько очков будет получать команда за майноры и мэйджоры. До получения информации мы делаем упор на мэйджоры. Майноры в целом будем играть при двух условиях. Первое — если не будем добирать очков ближе к концу сезона, второе — если они будут выполнять роль вспомогательных турниров для подготовки к мэйджорам, как этой осенью.



Из-за того что мы не получили внятной информации по поводу системы очков, мы не хотим оказаться в ситуации, когда сознательно пропустим майноры, а потом окажется, что по своей ценности они не слишком отличаются от мэйджоров. Мы решили сыграть в октябре на майноре в Бухаресте, потом оттуда напрямую летим на мэйджор в Гамбург, а уже оттуда — на майнор в Хорватии, если нормально пройдём квалификации, конечно. Дальше мы будем действовать исходя из информации о системе очков», — заключил Дворянкин.



Компания Valve анонсировала формат нового турнирного сезона в июне 2017 года. По его условиям игроки будут получать очки за участие и победы в турнирах двух видов — майнорах и мэйджорах. В зависимости от количества заработанных баллов, составы с самыми успешными киберспортсменами получат прямые приглашения на The International 7.