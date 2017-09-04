Финал летнего сплита LCL в пике смотрели более 76 тысяч человек

За гранд-финалом летнего сплита Континентальной лиги по League of Legends в Интернете одновременно следили 76 605 человек. Этот показатель стал рекордным для матчей LCL.

Согласно статистике Esports Charts, самой популярной платформой для просмотра решающей встречи чемпионата стал Twitch.tv, который в пике собрал 50 068 зрителей. При этом финальный поединок привлёк внимание почти в три раза большего числа пользователей Интернета, чем полуфинальные матчи. Игры летнего сплита LCL также транслировались в прямом эфире телеканала Game Show.



Соревнования летнего сплита Континентальной лиги по League of Legends проходили с 24 июня по 3 сентября. В финале Gambit.CIS обыграла команду M19 со счётом 3:2. Победитель получил 1,5 млн руб. и слот в предварительном этапе чемпионата мира по League of Legends.



Предыдущий рекорд по просмотрам игр LCL в Интернете был установлен во время финала весеннего сплита Континентальной лиги. Тогда за трансляцией решающей игры в пике наблюдали 54 270 человек.