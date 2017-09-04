Владимир «RodjER» Никогосян покинул Team Empire

Игрок Team Empire по Dota 2 Владимир «RodjER» Никогосян покинул команду. Он перешел в состав Natus Vincere на позицию саппорта.

«Через некоторое время после возвращения с The International, Роджер сообщил менеджменту, что хотел бы продолжить карьеру в NaVi. Причины, по которым он принял такое решение, Владимир объяснит сам, если захочет. Скажу лишь, что это его желание», — заявил спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.

Сейчас организация планирует провести просмотры новых игроков. Пятого участника объявят до 9 сентября.



Владимир «RodjER» Никогосян подписал контракт с Team Empire 23 мая 2017 года. С 2014-го он выступал в девяти разных командах, но не добился больших успехов.



Вместе с Team Empire игрок отобрался на The International 7. На чемпионате мира по Dota 2 команда разделила 7-8-е место вместе с OG.