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Natus Vincere анонсировала новый состав по Dota 2

4 сентября 2017, понедельник. 20:16 Киберспорт

Киберспортивная организация Natus Vincere представила новый состав по Dota 2. Позицию игрока поддержки занял Владимир «RodjER» Никогосян, перешедший из Team Empire, а место керри — Владислав «Crystallize» Кристанек.

Данил «Dendi» Ишутин продолжит играть на средней линии, Виктор «GeneRaL» Нигрини — на хардлейне, а Акбар «SoNNeikO» Бутаев останется вторым саппортом и капитаном состава.

«Вова уже достаточно хорошо знаком фанатам Dota 2 сцены в первую очередь по своим выступлениям за Team Empire, откуда и был совершен трансфер. Влад же практически не имеет опыта выступления на профессиональной сцене, тем не менее он очень хорошо проявил себя во время практических игр, демонстрируя не по годам зрелую игру, что и повлияло на наше решение пригласить его в NaVi», — сказал глава Na'Vi Евгений Золотарёв.

Новый состав соберется на буткемпе 5 сентября. Команда будет готовиться к квалификациям на майнор-турниры. Вскоре организация объявит список турниров, на которые Na'Vi попробует отобраться.

В сезоне 2016/2017 Natus Vincere выступала с двумя иностранцами: с датчанином Мальте «Biver» Винтером и шведом Пером Андерсом «Pajkatt» Олсеном Лиллем. Однако из-за внутренних разногласий команде не удалось наладить взаимодействие. На квалификации на The International 7 в СНГ-регионе Na'Vi не вышла из группы.

Состав Natus Vincere:

  • Владислав «Crystallize» Кристанек
  • Данил «Dendi» Ишутин
  • Виктор «GeneRaL» Нигрини
  • Владимир «RodjER» Никогосян
  • Акбар «SoNNeikO» Бутаев
  • Александр «XBOCT» Дашкевич (тренер)
  • Дмитрий «Dakota» Шимко (аналитик)
Источник: Официальный сайт команды Natus Vincere Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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