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Андреас «Cr1t» Нильсен: я слишком рано пришёл к капитанству

4 сентября 2017, понедельник. 20:49 Киберспорт

Андреас «Cr1t» Нильсен, игрок Evil Geniuses, во время трансляции рассказал о капитанском опыте в команде и о проблемах, которые решил приход на лидерскую позицию Клинтона «Fear» Лумиса.

«Не драфтить — большое облегчение. Я все равно будут помогать Fear, но это будет больше похоже на то, чем я занимался в OG. Буду помогать капитану, а не буду им. Думаю, у Fear есть определенные качества, которых нет у меня, и они облегчат ему эту задачу. Ему легче сформулировать свою идею и игнорировать что-то, что советует команда. Ему эта роль подходит больше, чем мне. А я буду чувствовать себя намного увереннее, потому что буду снова играть на 4-й позиции. Смогу сфокусироваться на собственной игре, и, надеюсь, смогу вернуться в ту форму, в которой пришел в эту команду.

Капитанство — захватывающее занятие, но я пришел к этому слишком рано. У нас было несколько достойных турниров, но мы были не слишком постоянны. Думаю, самое важное, что имеет значение в капитане, — его постоянство. В противном случае произойдет то, что произошло в прошлом году, когда мы просто не попали в тайминг на турнирах. У нас были неплохие выступления, но это были не мэйджоры и не TI, мы не попали в патч, как другие команды. Это печально, но большая часть этих проблем заключалась в том, что я был непоследовательным капитаном. Может, в будущем я возьмусь за это снова, но в этой команде — очень специфичная задача. Есть вещи, о которых мне стоило задумать на TI или даже до него. Но этого не произошло. Это плохо, но мы многому научились на этом опыте. И мы просто идем дальше и, надеюсь, сможем сделать это в следующем году», — поделился Нильсен.

Также игрок прокомментировал уход Людвига «Zai» Вольберга. По словам бывшего капитана коллектива, они не смогли подобрать для него подходящий стиль игры.

«Когда присоединился к этой команде, у меня было другое представление о Zai как об игроке. Мы слишком сильно пытались изменить Zai. Я старался сделать его таким игроком четвертой позиции, каким был я, но не думаю, что это выполнимо. Это вопрос менталитета. Есть «четверки», которые больше тяготеют к третьей позиции, чтобы быть, как второй хардлайнер в команде. А есть игроки 4-й позиции, которые склоняются к тому, чтобы быть второй «пятёркой». И игроков второго типа сейчас очень немного. Я пытался сделать Zai одним из них, но не думаю, что это было правильное решение со стороны всех, кто принимал в этом участие. Мы должны были понять, что этого просто не произойдёт. Очевидно, и я должен был убедить себя, что из меня не получится хард-саппорта. Не думаю, что мне когда-нибудь это понравится. Мне это не кажется интересным. Я пытался заставить это работать. Мне доставляло удовольствие, когда мы выигрывали. Но когда мы терпели поражение, это было очень неприятно. Да и в пабах играть в это мне не нравилось», — заключил Cr1t.

На The International 7 EG остановилась на 9-12-м месте после поражения от Team Empire. После этого команду покинул Людвиг «Zai» Вольберг. Его место в составе занял Клинтон «Fear» Лумис и стал новым капитаном команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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