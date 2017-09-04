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Gambit Esports посетит EPICENTER 2017

4 сентября 2017, понедельник. 21:26 Киберспорт

Организаторы EPICENTER 2017 раскрыли третью команду, которая посетит соревнования. Ею стала Gambit Esports.

Первые два приглашения получили бразильцы из SK Gaming и датчане из Astralis. Позднее организаторы объявят еще пять команд. Два других участника определятся по итогам квалификаций и турнира Wild Card. Матчи пройдут в СНГ, Европе, Америке и Китае.

Групповая стадия EPICENTER 2017 состоится с 23 по 26 октября. Матчи плей-офф запланированы на 28-29 октября в спортивном комплексе «Юбилейный». Призовой фонд составит $ 500 000.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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