Gambit Esports посетит EPICENTER 2017

Организаторы EPICENTER 2017 раскрыли третью команду, которая посетит соревнования. Ею стала Gambit Esports.

Первые два приглашения получили бразильцы из SK Gaming и датчане из Astralis. Позднее организаторы объявят еще пять команд. Два других участника определятся по итогам квалификаций и турнира Wild Card. Матчи пройдут в СНГ, Европе, Америке и Китае.

Групповая стадия EPICENTER 2017 состоится с 23 по 26 октября. Матчи плей-офф запланированы на 28-29 октября в спортивном комплексе «Юбилейный». Призовой фонд составит $ 500 000.