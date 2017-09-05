КСК «Спартак» распустил состав по CS:GO

Киберспортивный клуб «Спартак» распустил состав по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил Антон «kibaken» Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По обоюдному согласию покидаем организацию «Спартак», очень даже рад такому повороту событий, может быть, позже напишу несколько слов, что было не так», — ссобщил Антон Колесников.

Бывший состав команды:

Дмитрий «propleh» Сенигов,

Анатолий «liTTle» Яшин,

Андрей «Jerry » Мехряков,

Антон «kibaken» Колесников,

Дмитрий «facecrack» Алексеев.

Киберспортивный клуб «Спартак» занял второе место на турнире Headshot Cup #3 и 5-6-е на Binary Dragons Prestige LAN. Коллектив не смог пробиться через отборочные на DreamHack Atlanta 2017, ROG Masters 2017 и DreamHack Masters Malmö 2017.