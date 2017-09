Маркус «Ace» Хёлгард и Адриан «FATA-» Тринкс присоединились к Team Secret

Игроки Маркус «Ace» Хёлгард и Адриан «FATA-» Тринкс присоединились к составу Team Secret по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Прошлой командой Ace была Danish Bears. Также датский игрок выступал за Cloud9, с которой занял второе место на турнире World Electronic Sports Games 2016. Адриан «FATA-» Тринкс за свою карьеру играл в Team Liquid, Team NP и Cloud9. Он становился чемпионом турнира EPICENTER 2016, а также завоёвывал серебряные медали на The Shanghai Major 2016, ESL One Manila 2016 и The Manila Major 2016.

Дебют обновленного состава Team Secret состоится на отборочных к ESL One Hamburg 2017 и DreamLeague Season 8 Majors.

На The International 7 Team Secret заняла 9-12-е место. После этого команда рассталась с Пио «MP» Ноем и Маурицем «KheZu» Гутманом.