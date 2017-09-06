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Бен Броуд: количество базовых карт в колодах Hearthstone ещё очень высоко

6 сентября 2017, среда. 12:54 Киберспорт

Глава команды разработки Hearthstone Бен Броуд поделился с пользователями портала Reddit своим видением недавнего анонса ослабления базовых карт.

«Нашей целью было снижение уровня мощности карт, поскольку количество базовых карт в колодах всё ещё очень высоко (они до сих пор самые играемые)», — сказал Броуд. Он также отметил, что изменения разрабатывались с учётом интересов как уже вовлечённых в игру пользователей, так и привлекаемых новичков: «Мы делаем эти изменения для игроков, которые в наибольшей степени затронуты дисбалансом (разнообразие колод уменьшается с ростом ранга) и которые больше всех хотят видеть изменения меты при выходе новых наборов карт и ротации».

Бен Броуд поделился своим мнение относительно правильного количества базовых карт в колодах стандартного режима игры. По его словам, их идеальное количество равно десяти, но сейчас их намного больше. Также он отметил, что сохранение карт из базового набора никогда не являлось приоритетом для команды разработки.

Компания Blizzard анонсировала выпуск обновления 9.1 для Hearthstone 5 сентября 2017 года. Изменения затронут пять карт. О сроках выхода обновления пока не сообщается.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Hearthstone
Новости. Киберспорт
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