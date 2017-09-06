Infamous анонсировала обновлённый состав по Dota 2. Информация появилась на аккаунте организации в «Твиттере».

Состав команды:

Алонсо «Kotarō Hayama» Лайон

Леонардо «LeoStyle-» Сифуэнтос

Мариано «Papita» Канеда

Стивен «StingeR» Варгас

Кристиан «Accel» Круз

Первым турниром, на котором выступит обновлённый состав команды, станут отборочные к SL i-League Invitational Season 3.

Прошлый состав Infamous завоевал право выступить на The International 2017, где занял 13-16-е место. После этого команду покинули Ензо «Timado» Гианоли, Бенджамин «Benjaz» Ланао, Ренато «Kingteka» Гарсиа и Фарих «Matthew» Пуэнте.