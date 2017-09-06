Александр «StrangeR» Соломонов: Team Empire уже определилась с пятым игроком

Спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов выпустил блог, в котором прокомментировал переход Владимира «RodjER» Никогосяна в Natus Vincere.

«Мы оценили риски — они были высоки, мы проанализировали рынок игроков и увидели варианты, которые могут усилить команду или как минимум не ослабить её. Мы понимали, что трансферная стоимость игрока после результата Империи на TI7 будет выше, чем стоимость после возможных неудач через несколько месяцев. Плюс нельзя не учитывать личного желания Владимира играть с Акбаром. Вот такие расклады, думаю, теперь многим станет понятнее, почему было принято решение вступить в переговоры с NaVi по возможному трансферу и в итоге осуществить его.



На момент написания этого текста Team Empire уже определилась с игроком, который заменит Владимира. Кто-то будет критиковать нас за этот выбор, кто-то поддержит, я же считаю, что выбранный игрок хорошо подходит нашей команде. Анонс будет скоро, а первые официальные игры — 11-го числа на квалификации к Starladder Minor», — рассказал StrangeR.

4 сентября стало известно, что Владислав «Crystallize» Кристанек и Владимир «RodjER» Никогосян присоединились к Natus Vincere.