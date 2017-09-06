Китайская организация Vici Gaming подписала американский состав

Китайская организация Vici Gaming рассказала о дальнейшем развитии сотрудничества с баскетболистом Джереми Лином. В состав его команды Team VG.J вошел американский коллектив, ранее выступавший под названием isGG.



Теперь подразделение организации будет представлять две команды. Китайская пятерка получит название VGJ.Thunder, а североамериканская — VGJ.Storm.



В состав американской команды входят бывшие игроки Team Freedom Цзинцзюн «SneyKing» Ву, Стэнли «StanKing» Янг и Френси «FLee» Ли. К ним присоединились Эрик «Ryoya»(747) Донг и Равинду «Ritsu» Кодиппили. Директором команды стал Джек «KBBQ» Чен, известный переводчик и аналитик китайской сцены, а позицию тренера занял Kitrak.



Под новым тегом команда дебютирует на King's Cup: America в матче против Leviathan.



Team VG.J была создана в сентябре 2016 года как часть организации Vici Gaming. Ее поддержкой занимается баскетболист Джереми Лин, который увлекается Dota 2. Он посещал тренировки команды в течение года и присутствовал на нескольких чемпионатах с ее участием.