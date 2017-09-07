Дмитрий «Korb3n» Белов: о уходе RodjER я не сожалею

Менеджер состава Team Empire по Dota 2 Дмитрий «Korb3n» Белов прокомментировал информацию о конфликте Владимира «RodjER» Никогосяна с один из игроков команды.

«Конфликт был ещё до International 2017. Мы пытались решить его, в том числе с помощью привлечения сторонних специалистов. Не вышло. В том числе я лично пытался урегулировать конфликт уже после инта, но заделать пробоину не получилось, я мог всё сделать лучше, но не подобрал ключи. Однако можно было вообще не устраивать эти «качели», т. к. для меня после всего произошедшего, очевидно, что Роджер принял решение о смене команды после приезда из Сиэтла и просто ждал конфирма от Акбара. Даже если бы конфликт разрешился (а он почти разрешился), это бы не повлияло на его итоговое решение.

Владимир ушёл по собственному желанию. У него был контракт, мы не стали препятствовать трансферу и удерживать его в команде. О его уходе я не сожалею. Желаю ему удачи в новой команде, он трудяга и заслужил своё место под солнцем», — рассказал Korb3n.

4 сентября стало известно, что Владимир «RodjER» Никогосян присоединился к Natus Vincere.