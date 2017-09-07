Natus Vincere назвала состав по Paladins

Natus Vincere опубликовала состав по игре Paladins. Анонс появился на официальном сайте украинской организации.

Организацию будет представлять бывший состав команды WASD Esports. За время своего существования коллектив занял первое место на турнире PGS EU Week 1.

«Партнёрство с Hi-Rez по игре Paladins является стратегическим для WESA. Я очень горд, что в условиях жёсткой конкуренции с другими лидирующими организациями нам удалось заполучить один из сильнейших коллективов Европы. С сегодняшнего дня парни, ранее выступавшие за команду WASD Sports, будут представлять Natus Vincere. Очень жду начала первого сезона Paladins Premier League, в котором мы обязательно будем бороться за победу!» — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Евгений Золотарёв.

Состав команды:

Кай «Faenex» фон Дюппе,

Кари «Mutu» Парвиайнен,

Кевин «Unbelivable» Раху,

Павел «Creativs2» Майшик,

Тему «spunkki» Тенхунен.