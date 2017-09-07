Автогонщик Кен Блок снялся в фановом ролике Forza Motorsport 7

Известный американский автогонщик и шоумен Кен Блок снялся в рекламном ролике, посвящённом скорому выходу Forza Motorsport 7. Релиз игры запланирован на 3 октября 2017 года.

В фановом видео обыгрывается широкий выбор автомобилей, доступных в игре. Всего в Forza Motorsport 7 будет представлено более 700 автомобилей, включая суперкар Porsche 911 GT2 RS. Для использования виртуального образа этого автомобиля Microsoft заключила эксклюзивное соглашение с компанией Porsche.

Автосимулятор Forza Motorsport 7 был анонсирован на выставке E3 в Лос-Анжелесе 12 июня 2017 года. Игра создаётся Turn 10 Studios эксклюзивно для Xbox One и Windows 10, издателем выступает компания Microsoft. По словам разработчиков, Forza Motorsport 7 станет самой технически продвинутой гоночной игрой в истории игровой индустрии.