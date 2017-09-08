Immortals подпишет состав по Dota 2. Об этом на официальном канале организации на YouTube сообщил генеральный директор команды Ной Уинстон.

Уинстон отметил, что организацию привлекла новая система майнор- и мэйджор-турниров. Также он пообещал, что команда поспособствует росту всей дисциплины.

По слухам, Immortals подпишет бывший состав MVP Phoenix, который воссоединился 1 сентября 2017 года.

Immortals — американская организация, которая была основана в 2015 году. На данный момент она имеет составы по Counter-Strike: Global Offensive, Leaague of Legends, Overwatch, Vainglory и Super Smash Bros.