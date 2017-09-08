Анонсирован первый официальный киберспортивный чемпионат Москвы

Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта и туризма объявила о проведении первого официального чемпионата Москвы по киберспорту. В рамках турнира пройдут соревнования по Dota 2, Hearthstone, StarCraft 2, Quake Champions, World of Tanks и Project CARS. Общий призовой фонд мероприятия составляет 250 тыс. рублей.

Соревнования по заявленным дисциплинам состоятся на территории комплекса Cyberspace в течение двух уик-эндов: 16-17 и 23-24 сентября 2017 года. Участие в турнире доступно для жителей Москвы и граждан России старше 16 лет, имеющих постоянную регистрацию в городе.