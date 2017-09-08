Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте организации.

«Я счастлива сообщить, что в этом сезоне я буду тренером «акул» и в шоке от энтузиазма, с которым меня приняли в команду. Это целеустремлённая команда с большим потенциалом. Спасибо игрокам за то, что выбрали меня, я также Алексею и Георгию за уверенность в моих навыках. В прошлом году в предсказаниях я выставила, что Vega пройдёт на TI7, а в этом году я постараюсь сделать всё, чтобы команда появилась на The International 2018», — прокомментировала эту новость Kipspul.

Прошлой командой Мюриэль «Kipspul» Хёйсман была TNC Pro Team, которая заняла третье место на турнире Galaxy Battles, а также пробилась на The International 2017, где остановилась на 9-12-й строчке. До этого Хейсман работала аналитиком в Fnatic.