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Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2

8 сентября 2017, пятница. 14:31 Киберспорт

Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте организации.

«Я счастлива сообщить, что в этом сезоне я буду тренером «акул» и в шоке от энтузиазма, с которым меня приняли в команду. Это целеустремлённая команда с большим потенциалом. Спасибо игрокам за то, что выбрали меня, я также Алексею и Георгию за уверенность в моих навыках. В прошлом году в предсказаниях я выставила, что Vega пройдёт на TI7, а в этом году я постараюсь сделать всё, чтобы команда появилась на The International 2018», — прокомментировала эту новость Kipspul.

Прошлой командой Мюриэль «Kipspul» Хёйсман была TNC Pro Team, которая заняла третье место на турнире Galaxy Battles, а также пробилась на The International 2017, где остановилась на 9-12-й строчке. До этого Хейсман работала аналитиком в Fnatic.

Источник: Официальный сайт Vega Squadron Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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