Организация Elements Pro Gaming представила новый состав по Dota 2. Анонс появился на странице команды в соцсети «Вконтакте».
«Мы считаем этот состав очень перспективным. В нём есть всё: и опыт в лице старожилов сцены, и талантливая молодёжь на кор-ролях. Я верю в такое сочетание сил. Несмотря на то, что состав получился интернациональным, ребята дружны и верят в друг друга! Со стороны организации мы дадим все условия, чтобы игроки развивались как команда и радовали наших фанатов. Болейте за EPG!», — прокомментировал эту новость менеджер организации Иван Белов
Состав команды:
Филипп «Fey» Мусиалски
Душко «Boranija» Бораниясевич
Дамир «Mitch» Шкаричич
Владимир «yol» Басов
Адмир «lizZard» Салканович
Mitch и Boraniya ранее уже выступали за Elements Pro Gaming. Прошлой командой yol была Double Dimension. Fey играл за Rocket Scientists. lizZard на протяжении года представлял команду 8000.