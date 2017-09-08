Организация Elements Pro Gaming представила новый состав по Dota 2. Анонс появился на странице команды в соцсети «Вконтакте».

«Мы считаем этот состав очень перспективным. В нём есть всё: и опыт в лице старожилов сцены, и талантливая молодёжь на кор-ролях. Я верю в такое сочетание сил. Несмотря на то, что состав получился интернациональным, ребята дружны и верят в друг друга! Со стороны организации мы дадим все условия, чтобы игроки развивались как команда и радовали наших фанатов. Болейте за EPG!», — прокомментировал эту новость менеджер организации Иван Белов

Состав команды:

Филипп «Fey» Мусиалски

Душко «Boranija» Бораниясевич

Дамир «Mitch» Шкаричич

Владимир «yol» Басов

Адмир «lizZard» Салканович

Mitch и Boraniya ранее уже выступали за Elements Pro Gaming. Прошлой командой yol была Double Dimension. Fey играл за Rocket Scientists. lizZard на протяжении года представлял команду 8000.