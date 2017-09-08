Шутер PUBG пробил отметку в 1 млн игроков в онлайне

Количество пользователей, одновременно играющих в онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds впервые с момента появления игры в раннем доступе Steam превысило 1 млн человек. Согласно данным статистики цифрового сервиса, 8 сентября на пике в игре находилось 1028540 пользователей.

Абсолютный рекорд по числу игроков в Steam принадлежит Dota 2. В марте 2016 года в игре было зафиксировано 1291328 человек.

Многопользовательский онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds разрабатывается студией Bluehole. 23 марта 2017 года игра появилась в раннем доступе Steam. Впервые шутер PUBG поднялся на верхнюю строчку по количеству игроков в Steam в конце августа, опередив Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. На текущий момент разработчики заявляют о 10 млн проданных копий.