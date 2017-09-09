FaZe Clan обыграла Natus Vincere в рамках ELEAGUE CS:GO Premier 2017

FaZe Clan обыграла Natus Vincere со счётом 16:6 на карте de_inferno. Матч проходил в рамках групповой стадии турнира ELEAGUE CS:GO Premier 2017.

Благодаря победе FaZe Clan вышла в плей-офф соревнований. Natus Vincere предстоит провести третью серию против победителя пары G2 Esports — Renegades. Матч состоится в 23:30 по московскому времени.

ELEAGUE Premier 2017 проходит с 8 сентября по 13 октября в американском городе Атланта. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Победитель турнира получит главный приз в размере $ 500 тыс.