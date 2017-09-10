SG e-sports анонсировала состав по Dota 2 на предстоящий сезон

Киберспортивная южноамериканская организация SG e-sports укомплектовала состав по Dota 2 на предстоящий игровой сезон. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. В состав организации вернулся Адриано «4dr» Мачадо, а также вошли четыре игрока из коллектива Midas Club Elite — Гильерме «FuckinEh» Силва, Родриго «Liposa» Лелис, Лукас «Bardo» Рафаэль и Тьяго «Thiolicor» Кордейру.

Адриано «4dr» Мачадо ранее выступал за SG e-sports, в составе которых посетил турнир The Kiev Major. Что касается игроков Midas Club Elite, то лучшим достижением этого коллектива является третье место на квалификациях WCA 2016 и 7-8-е место на The Final Match Season 1.



Состав SG e-sports по Dota 2:



— Адриано «4dr» Мачадо

— Гильерме «FuckinEh» Силва

— Родриго «Liposa» Лелис

— Тьяго «Thiolicor» Кордейру

— Лукас «Bardo» Рафаэль.