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SG e-sports анонсировала состав по Dota 2 на предстоящий сезон

10 сентября 2017, воскресенье. 07:47 Киберспорт

Киберспортивная южноамериканская организация SG e-sports укомплектовала состав по Dota 2 на предстоящий игровой сезон. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. В состав организации вернулся Адриано «4dr» Мачадо, а также вошли четыре игрока из коллектива Midas Club Elite — Гильерме «FuckinEh» Силва, Родриго «Liposa» Лелис, Лукас «Bardo» Рафаэль и Тьяго «Thiolicor» Кордейру.

Адриано «4dr» Мачадо ранее выступал за SG e-sports, в составе которых посетил турнир The Kiev Major. Что касается игроков Midas Club Elite, то лучшим достижением этого коллектива является третье место на квалификациях WCA 2016 и 7-8-е место на The Final Match Season 1.

Состав SG e-sports по Dota 2:

— Адриано «4dr» Мачадо
— Гильерме «FuckinEh» Силва
— Родриго «Liposa» Лелис
— Тьяго «Thiolicor» Кордейру
— Лукас «Bardo» Рафаэль.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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