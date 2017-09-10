Определились участники плей-офф на DreamHack Montreal 2017 по CS:GO

Завершился групповой этап турнира DreamHack Montreal 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. По его результатам определились участники плей-офф — команда North встретится в полуфинальном матче с Cloud9, а Immortals сыграет с Counter Logic Gaming. Gale Force Esports, compLexity Gaming, Team Kinguin и Luminosity Gaming стали аутсайдерами турнира заняв 7-8-е и 5-6-е места соответственно.

DreamHack Montreal 2017 проходит в канадском городе Монреале. В турнире принимают участие восемь коллективов, а призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.