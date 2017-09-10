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Юрий Федин: помимо квалификаций на TI есть другие турниры и результаты

10 сентября 2017, воскресенье. 10:20 Киберспорт

Владелец команды Double Dimension по Dota 2 Юрий Федин в интервью порталу Cybersport.ru прокомментировал ситуацию со списком приглашённых коллективов на отборочные к PGL Open Bucharest. По мнению Федина, право приглашения игроков на коммерческие турниры остаётся за организаторами, и сообщество должно считаться с их решением.

«Принятие таких решений и методика отбора остаются за организаторами. На наш взгляд, это правильный подход. Нельзя давать инвайт за былые заслуги или за тег. Справедливее смотреть на те коллективы, которые показывают в последнее время хорошую игру, и выдавать инвайт за результаты, а не за бренд, – считает Юрий Федин. – Нам кажется странной сегодняшняя ситуация, когда за полгода можно один раз удачно сыграть в квалификациях к TI, а потом спокойно отдыхать и ожидать приглашений на все турниры». По его словам, Double Dimension участвовала во всевозможных турнирах именно для того, чтобы команду заметили организаторы соревнований.

Также владелец Double Dimension отметил, что его коллектив не раз оказывался в аналогичных ситуациях, последняя из которых случилась на квалификациях на SL, однако команда всегда действовала по регламенту и участвовала в открытых квалификациях: «Нам никогда не приходило в голову пытаться манипулировать организаторами, используя для этого общественное мнение».

Подытоживая сказанное, Юрий Федин подчеркнул, что вопрос выдачи прямых приглашений на турниры важен для всего профессионального сообщества: «Мы не имеем ничего против СНГ-команд, которые не попали на закрытые квалификации PGL Open Bucharest, и ценим их попытки поднять вопрос прозрачности. Но ситуация с давлением на конкретный турнир, а не на систему, — это странно. До этого непрозрачность всех устраивала, а сегодня вдруг решили спустить всех собак на PGL. Это не вопрос к PGL, это вопрос к Valve».

7 сентября организаторы турнира PGL Open Bucharest по Dota 2 объявили список приглашённых команд на региональную квалификацию. Прямые приглашения в СНГ достались Double Dimension, M19, Natus Vincere G2A, Team Empire, Vega Squadron и Virtus.pro G2A, после чего генеральный директор организации Team Spirit Никита Чукалин заявил, что организаторы PGL Open Bucharest несправедливо не пригласили его команду на закрытую квалификацию.

Открытые отборочные на PGL Open Bucharest для команд из СНГ состоятся 18 сентября, по их итогам ещё два коллектива получат право участвовать в турнире. Основная стадия соревнований пройдёт в Румынии с 19 по 22 октября 2017 года. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
10 сентября 2017, воскресенье
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