Natus Vincere покинула турнир ELEAGUE: Premier 2017 по CS:GO

Команда Natus Vincere уступила коллективу G2 Esports в решающем матче групповой стадии турнира ELEAGUE: Premier 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 0:2 (12:16 @ de_cobblestone; 14:16 @ de_inferno). Таким образом, Na’Vi покинула турнир, заняв 9-12-е место. В плей-офф соревнований из группы А вышли G2 Esports и FaZe Clan.



Всего в турнире участвуют 16 коллективов. Групповая стадия турнира продлится до конца сентября. По её результатам определятся восемь команд-участниц плей-офф.



ELEAGUE: Premier 2017 завершится 13 октября, а LAN-турнир пройдёт в американском городе Атланта. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.