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Natus Vincere покинула турнир ELEAGUE: Premier 2017 по CS:GO

10 сентября 2017, воскресенье. 13:06 Киберспорт

Команда Natus Vincere уступила коллективу G2 Esports в решающем матче групповой стадии турнира ELEAGUE: Premier 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 0:2 (12:16 @ de_cobblestone; 14:16 @ de_inferno). Таким образом, Na’Vi покинула турнир, заняв 9-12-е место. В плей-офф соревнований из группы А вышли G2 Esports и FaZe Clan.

Всего в турнире участвуют 16 коллективов. Групповая стадия турнира продлится до конца сентября. По её результатам определятся восемь команд-участниц плей-офф.

ELEAGUE: Premier 2017 завершится 13 октября, а LAN-турнир пройдёт в американском городе Атланта. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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