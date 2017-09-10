BraveHeart сыграет на квалификациях SL i-League Invitational S3 по Dota 2

Китайский коллектив BraveHeart обыграл команду Team Serenity в финале открытых квалификаций турнира StarLadder i-League Invitational Season 3 по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом BraveHeart стала первым известным участником регионального отборочного этапа. Об этом StarLadder сообщила в официальном «твиттере».

Всего в китайских региональных отборочных примут участие восемь коллективов. Семь остальных участников получат прямые приглашения от организаторов.



StarLadder i-League Invitational Season 3 пройдёт с 12 по 15 октября в украинском городе Киев. В соревнованиях примут участие восемь команд, две из которых получат приглашения, а шесть оставшихся будут определены при помощи квалификаций. Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.