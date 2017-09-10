Immortals стала первым финалистом DreamHack Montreal 2017 по CS:GO

Команда Immortals обыграла коллектив Counter Logic Gaming в полуфинале турнира DreamHack 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0 (16:14 @ de_train; 16:10 @ de_inferno). Таким образом бразильская пятёрка стала первым определившимся финалистом соревнований. CLG в свою очередь заняла 3-4-е место и получила $ 10 тыс.



Второй финалист определится в противостоянии между командами North и Cloud9. Матч пройдёт 10 сентября в 20:00 по московскому времени.



DreamHack Montreal 2017 проходит в канадском городе Монреаль. В турнире приняли участие восемь коллективов, а призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.