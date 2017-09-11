North стала чемпионом DreamHack Montreal 2017 по CS:GO

Команда North обыграла коллектив Immortals в финале турнира DreamHack Montreal 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0 (техпоражение; 16:9 @ de_cobblestone). Таким образом, North стала чемпионом турнира и получила главный приз в размере $ 50 тыс. North заняла второе место и заработала $ 20 тыс.



Команда Immortals опоздала на старт финального матча с North, из-за чего получила техническое поражение на первой карте. Об этом сообщил в «Твиттере» один из организаторов DreamHack.

DreamHack Montreal 2017 прошёл в канадском городе Монреале. В турнире приняли участие восемь коллективов, а призовой фонд соревнований составил $ 100 тыс.