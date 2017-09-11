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Объявлены подробности проведения minor-турнира по Dota 2 от Perfect World

11 сентября 2017, понедельник. 09:24 Киберспорт

Популярная личность в Dota-коммьюнити Викрам Редди опубликовал в «Твиттере» анонс minor-турнира от Perfect World. Согласно выложенной информации The Perfect World Masters пройдет с 19 по 26 ноября в китайском городе Шанхае.

В соревнованиях примут участие 10 коллективов. Три команды получат прямое приглашение, два слота будет разыграно на китайских квалификациях, и по одному месту получат команды из Юго-Восточной Азии, Европы, СНГ, Северной Америки и Южной Америки. Призовой фонд турнира составит $ 300 тыс.

The Perfect World Masters это третий майнор из 11 запланированных. Ранее стали известны подробности проведения StarLadder i-League Invitational #3 и PGL Open Bucharest, которые пройдут в октябре.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
11 сентября 2017, понедельник
09:24 Объявлены подробности проведения minor-турнира по Dota 2 от Perfect World
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