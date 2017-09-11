Fnatic сыграет на чемпионате мира по LoL

Команда Fnatic обыграла коллектив H2k Gaming в финале европейских региональных квалификаций на Season World Championship 2017 по League of Legends со счётом 3:0. Таким образом, европейский коллектив сыграет на предварительном этапе чемпионата мира по LoL. Об этом сообщается на официальной странице дисциплины. Ранее в качестве участников чемпионата мира от европейского региона отобрались Misfits и G2 Esports.

League of Legends World Championships Season 2017 пройдёт с 23 сентября по 11 ноября в Китае. Призовой фонд турнира в настоящее время составляет $ 2,1 млн. Он может вырасти благодаря продажам внутриигровой продукции. Жеребьёвка соревнований состоится 12 сентября.