Киберспортивная организация M19 укомплектовала состав по Dota 2 на предстоящий игровой сезон. Коллектив пополнили два новых игрока — Ярослав «Pikachu» Василенко и Альберт «Aoharide» Гараев. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Игроки заменят Михаила «Misha» Агатова и Игоря «iLTW» Филатова, которые покинул коллектив после окончания TI7.



«Решафл выдался для нас очень непростым, и сбор коллектива закончился недавно. Ребята уже прибыли на буткемп и начали подготовку к играм. Сезон состоит из множества турниров, и мы постараемся показать хороший результат. Болейте за нас, для нас очень важна ваша поддержка!» — прокомментировал изменения менеджер состава по Dota 2 Сергей Быковский.



Организация подписала состав по Dota 2 в мае 2017 года. Среди достижений команды — четвёртое место на квалификациях The International 2017.



Состав M19 по Dota 2:



— Альберт «Aoharide» Гараев

— Ярослав «Pikachu» Василенко

— Глеб «Funn1k» Липатников

— Александр «Nix» Левин

— Николай «muriel» Байков.