Team Spirit и Effect стали победителями открытой квалификации PGL Open Bucharest

Team Spirit и Effect прошли открытую квалификацию на PGL Open Bucharest по Dota 2 в СНГ-регионе. Коллективы примут участие в закрытом отборочном этапе.



Team Spirit завершила выступление в квалификации без поражений, а Effect уступила одну карту в заключительной серии.



Вместе с победителями открытых отборов в региональном этапе сыграют Virtus.pro, Natus Vincere, Team Empire, Vega Squadron, M19 и Double Dimension. Квалификация в СНГ стартует 18 сентября. По её результатам на LAN-финал попадёт один коллектив.



Ранее CEO Team Spirit высказал недовольство тем, как организаторы турнира распределили приглашения в отборочный этап. По его словам, состав его организации заслужил получить прямой инвайт в закрытую квалификацию. Кроме того, PGL не выходили на связь с представителями команды, чтобы обсудить или объяснить своё решение.



PGL Open Bucharest получил статус майнора и пройдёт с 19 по 22 октября. На чемпионате разыграют $ 300 тыс., а также квалификационные очки в системе Valve. Прямые приглашения на турнир получили Evil Geniuses и LGD, а остальные шесть мест на соревнованиях займут победители региональной квалификации.