VC: «Ростелеком» планирует инвестировать в организацию Vega Squadron

«Ростелеком» планирует инвестировать в киберспортивную индустрию. Компания ведёт переговоры с организацией Vega Squadron и одной из арен для проведения соревнований. Об этом сообщает VC со ссылкой на источники на киберспортивном рынке.



По заявлению издания, «Ростелеком» рассматривает возможность инвестировать в площадки Gamer Stadium (ТЦ «Авиапарк») и Cyberspace Rivierra (ТЦ «Ривьера»). Таким образом, оператор планирует продвигать свои услуги среди киберспортсменов и обычных геймеров.



«Геймеры — как раз та аудитория, которой необходим качественный доступ в Интернет (высокая скорость, отсутствие задержек), и они готовы пользоваться премиальными тарифами, в то время как остальные категории пользователей чаще всего выбирают самые дешевые тарифные планы», — заявил источник в «Ростелекоме».



Организация Vega Squadron была основана в 2012 году. Сейчас её представляют составы по Dota 2 и CS:GO, а в весеннем сплите LCL-2018 Vega объявит обновлённую команду по League of Legends. Домашней площадкой команд является комплекс Cyberspace, где организация проводит любительские турниры и встречи с фанатами.