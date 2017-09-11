Организаторы DreamHack: мы действовали согласно правилам турнира

Организаторы турнира DreamHack Montreal 2017 по Counter-Strike: Global Offensive прокомментировали ситуацию с опозданием команды Immortals на финал соревнований. Как оказалось, игроки просто не явились в назначенное время. Причины опоздания не сообщаются.



«Гранд-финал должен был начаться в 15:30 по местному времени, после окончания матча North и Cloud9. Матчи проходили с интервалом в час. После окончания первого полуфинала мы известили Immortals о планах провести финал через час после окончания второй полуфинальной встречи.



Во время второго матча мы ещё раз проинформировали Immortals о времени старта финала. В 3 вечера на месте присутствовали два игрока из состава. В итоге мы сказали, что если коллектив не будет готов к 15:45, то команда получит техническое поражение на первой карте, в соответствии с нашими правилами.



В итоге команда не явилась в назначенное время и получила техническое поражение. Им было дано ещё 15 минут на подготовку ко второй карте. В итоге матч вышел в прямой эфир в 15:56», — пояснили ситуацию организаторы.



Команда Immortals уступила коллективу North в финале соревнований. Игроки опоздали на первую игру, получив техническое поражение. На второй карте бразильская пятёрка проиграла со счётом 9:16 на карте de_cobblestone.