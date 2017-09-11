Определились участники плей-офф на отборах PGL Open Bucharest в SEA

В Юго-Восточной Азии завершился групповой этап квалификаций на турнир PGL Open Bucharest по Dota 2. В плей-офф вышли Mineski, HappyFeet, Execration и WarriorsGaming.Unity. В числе аутсайдеров оказались Clutch Gamers, TnC Pro Team, Signify и Fnatic. Последние выбыли по результатам подсчёта таймрейтинга карт, уступив филиппинской пятёрке из HappyFeet.



Квалификации в Юго-Восточном регионе начались 11 сентября. Дата окончания отборочных матчей неизвестна. Напомним, что оставшиеся четыре коллектива разыграют между собой одну путёевку на LAN-турнир.



PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.