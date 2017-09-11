Natus Vincere и Vega Squadron сыграют в разных группах квалификации на EPICENTER

Организаторы турнира EPICENTER по CS:GO провели жеребьевку команд для участия в региональных квалификациях.



В группу А европейского отборочного этапа попали FaZe, NiP, Space Soldiers и BIG. Во второй четверке сыграют Fnatic, Heroic, Hellraisers и mousesports.



В отборах в СНГ-регионе Natus Vincere определили в одну группу с Team Spirit, Quantum Bellator Fire и forZe. В другой группе встретятся FlipSid3, AVANGAR, Vega и Spirit Academy.



В первую четверку американской квалификации попали Immortals, Liquid, Luminosity и CLG. Во вторую — Cloud9. Misfits, NRG и OpTic.



Отборочная стадия в каждом из регионов пройдет в два этапа. Сначала команды в группах сыграют друг с другом по кругу. По результатам этих матче по две лучшие команды из каждой четверки выйдут в плей-офф. В каждой из квалификаций будет определена одна команда, которая примет участие в WildCard перед стартом основного чемпионата.



Первый матч отборов будет сыгран 12 сентября в СНГ, а последний — 3 октября в Америке.



EPICENTER 2017 состоится с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Восемь команд-участниц разыграют призовой фонд в $ 500 тысяч. Прямые приглашения на чемпионат получили Astralis, G2 Esports, Gambit, North, SK Gaming и Virtus.pro.

