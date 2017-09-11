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Natus Vincere и Vega Squadron сыграют в разных группах квалификации на EPICENTER

11 сентября 2017, понедельник. 19:58 Киберспорт

Организаторы турнира EPICENTER по CS:GO провели жеребьевку команд для участия в региональных квалификациях.

В группу А европейского отборочного этапа попали FaZe, NiP, Space Soldiers и BIG. Во второй четверке сыграют Fnatic, Heroic, Hellraisers и mousesports.

В отборах в СНГ-регионе Natus Vincere определили в одну группу с Team Spirit, Quantum Bellator Fire и forZe. В другой группе встретятся FlipSid3, AVANGAR, Vega и Spirit Academy.

В первую четверку американской квалификации попали Immortals, Liquid, Luminosity и CLG. Во вторую — Cloud9. Misfits, NRG и OpTic.

Отборочная стадия в каждом из регионов пройдет в два этапа. Сначала команды в группах сыграют друг с другом по кругу. По результатам этих матче по две лучшие команды из каждой четверки выйдут в плей-офф. В каждой из квалификаций будет определена одна команда, которая примет участие в WildCard перед стартом основного чемпионата.

Первый матч отборов будет сыгран 12 сентября в СНГ, а последний — 3 октября в Америке.

EPICENTER 2017 состоится с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Восемь команд-участниц разыграют призовой фонд в $ 500 тысяч. Прямые приглашения на чемпионат получили Astralis, G2 Esports, Gambit, North, SK Gaming и Virtus.pro.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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